CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 23,45 EUR zu.
Um 11:48 Uhr sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 23,45 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bei 23,55 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.539 CANCOM SE-Aktien.
Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,65 EUR an. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 34,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 13,43 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,15 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,20 EUR je CANCOM SE-Aktie an.
CANCOM SE gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,38 Prozent auf 393,24 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 394,74 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Am 12.11.2026 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 1,85 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Analysen zu CANCOM SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|CANCOM SE Kaufen
|DZ BANK
|13.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
|28.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|CANCOM SE Kaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|27.06.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
|01.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
|01.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.2025
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
|13.11.2023
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
|11.08.2023
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
|12.05.2023
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
|11.11.2022
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.2022
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
