CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagvormittag auf grünem Terrain

So bewegt sich CANCOM SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 23,50 EUR.

Um 09:04 Uhr wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 23,50 EUR nach oben. In der Spitze gewann die CANCOM SE-Aktie bis auf 23,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.624 CANCOM SE-Aktien.

Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,65 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 34,68 Prozent wieder erreichen. Am 01.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,62 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,15 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,20 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 12.08.2025. CANCOM SE hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,20 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 393,24 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 394,74 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2028 1,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

