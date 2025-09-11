DAX23.651 -0,2%ESt505.369 -0,3%Top 10 Crypto16,25 +0,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.183 -0,2%Euro1,1723 -0,1%Öl66,39 +0,1%Gold3.646 +0,3%
DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend höher -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Nach Höhenflug dank Nachrichtenflut: So geht es für die Opendoor-Aktie am Freitag weiter
DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagvormittag auf grünem Terrain

12.09.25 09:28 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 23,50 EUR.

CANCOM SE
23,05 EUR -1,00 EUR -4,16%
Um 09:04 Uhr wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 23,50 EUR nach oben. In der Spitze gewann die CANCOM SE-Aktie bis auf 23,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.624 CANCOM SE-Aktien.

Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,65 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 34,68 Prozent wieder erreichen. Am 01.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,62 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,15 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,20 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 12.08.2025. CANCOM SE hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,20 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 393,24 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 394,74 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2028 1,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

CANCOM-Aktie springt an: Aktienrückkauf beschlossen - bis zu zehn Prozent des Grundkapitals

Cancom: Aktienrückkauf beflügelt den Kurs

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 10 Jahren eingebracht

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
01.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
27.06.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
26.06.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
12.05.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.11.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
19.09.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK

