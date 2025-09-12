So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,40 +1,9%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin98.940 +0,1%Euro1,1727 ±0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.643 ±0,0%
14.09.25 12:43 Uhr
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Im Plus präsentiert sich um 12:26 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,07 Prozent höher bei 116.040,66 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 115.955,30 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 1,9 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 77,9 Prozent.

Zudem gibt Litecoin nach. Um -2,08 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 12:26 auf 116,79 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 119,28 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergab. Um 12:25 steht ein Minus von -0,08 Prozent auf 4.663,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 4.666,79 US-Dollar.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt -0,72 Prozent auf 594,12 US-Dollar, nach 598,44 US-Dollar am Vortag.

Zudem gibt Ripple am Sonntagmittag nach. Um -1,17 Prozent auf 3,086 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 3,122 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Verluste in Höhe von -1,71 Prozent auf 24,92 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 25,36 US-Dollar wert.

Daneben steigt Monero um 0,94 Prozent auf 288,69 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 286,02 US-Dollar.

Derweil geht es für den NEO-Kurs bergab. NEO sinkt -0,75 Prozent auf 6,874 US-Dollar, nach 6,926 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2022 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:26 bei 0,1996 US-Dollar.

Indes fällt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,9296 US-Dollar am Vortag auf 0,9170 US-Dollar nach unten (-1,36 Prozent).

Zudem zeigt sich der Stellar-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Stellar um -2,09 Prozent auf 0,3968 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,4052 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Sonntagmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0024 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0025 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0062 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0062 US-Dollar.

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

