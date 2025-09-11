DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.905 -0,4%Nas22.118 +0,3%Bitcoin98.292 -0,1%Euro1,1720 -0,1%Öl67,48 +1,8%Gold3.647 +0,3%
Aktienkurs im Fokus

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE kommt am Freitagnachmittag kaum vom Fleck

12.09.25 16:10 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 23,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die CANCOM SE-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 23,40 EUR. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,60 EUR zu. Die CANCOM SE-Aktie sank bis auf 23,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.284 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,65 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,26 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 15,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,15 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE-Aktie wird bei 29,20 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CANCOM SE am 12.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE ebenfalls 0,20 EUR je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,38 Prozent auf 393,24 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 394,74 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,85 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
01.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
27.06.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
26.06.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
12.05.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.11.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
19.09.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK

