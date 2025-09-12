CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verteuert sich am Montagvormittag

Blick auf CANCOM SE-Kurs

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 23,35 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 23,35 EUR zu. Kurzfristig markierte die CANCOM SE-Aktie bei 23,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.125 CANCOM SE-Aktien.

Bei einem Wert von 31,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2025). Mit einem Zuwachs von 35,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 20,30 EUR fiel das Papier am 01.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 13,06 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,15 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 29,20 EUR.

Am 12.08.2025 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE ebenfalls 0,20 EUR je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,38 Prozent auf 393,24 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 394,74 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. CANCOM SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 0,938 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

