So bewegt sich CANCOM SE

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag mit Abschlägen

15.09.25 16:13 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 23,20 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
23,30 EUR 0,25 EUR 1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 23,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die CANCOM SE-Aktie bis auf 23,15 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.662 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 36,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 12,50 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,20 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

Am 12.08.2025 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 393,24 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 394,74 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,938 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

