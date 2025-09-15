CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 23,25 EUR ab.

Der CANCOM SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:00 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 23,25 EUR. Im Tief verlor die CANCOM SE-Aktie bis auf 23,25 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,25 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 388 CANCOM SE-Aktien.

Am 05.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,30 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,15 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,20 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

CANCOM SE ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 393,24 Mio. EUR im Vergleich zu 394,74 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,938 EUR je CANCOM SE-Aktie.

