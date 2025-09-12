Handel in New York: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Dow Jones-Marktbericht

So bewegte sich der Dow Jones schlussendlich.

Am Montag ging der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 45.883,45 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,329 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,530 Prozent fester bei 46.077,14 Punkten in den Handel, nach 45.834,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 45.978,43 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 45.771,88 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 15.08.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44.946,12 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42.197,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, bei 41.393,78 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 8,24 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 46.137,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36.611,78 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 1,44 Prozent auf 231,43 USD), Apple (+ 1,12 Prozent auf 236,70 USD), IBM (+ 1,10 Prozent auf 256,24 USD), Microsoft (+ 1,07 Prozent auf 515,36 USD) und Caterpillar (+ 1,02 Prozent auf 435,94 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Merck (-2,16 Prozent auf 81,02 USD), UnitedHealth (-1,31 Prozent auf 347,89 USD), Coca-Cola (-1,19 Prozent auf 66,21 USD), McDonalds (-1,09 Prozent auf 302,07 USD) und Travelers (-0,94 Prozent auf 276,30 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 34.314.573 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,682 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 9,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

