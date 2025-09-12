DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.042 -0,4%Euro1,1764 +0,3%Öl67,44 +0,8%Gold3.679 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street letztlich höher -- DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie steigt trotzdem: US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI-Nutzung in Suchmaschine - erstmals 3-Billionen-Dollar-Marke geknackt Alphabet-Aktie steigt trotzdem: US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI-Nutzung in Suchmaschine - erstmals 3-Billionen-Dollar-Marke geknackt
Kurssprung: Musk deckt sich mit Tesla-Aktien ein - Grünheide korrigiert Produktionsziele nach oben Kurssprung: Musk deckt sich mit Tesla-Aktien ein - Grünheide korrigiert Produktionsziele nach oben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Dow Jones-Marktbericht

Handel in New York: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

15.09.25 22:32 Uhr
Handel in New York: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone | finanzen.net

So bewegte sich der Dow Jones schlussendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
197,16 EUR 2,88 EUR 1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
200,45 EUR 1,37 EUR 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
370,00 EUR 4,00 EUR 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coca-Cola Co.
56,32 EUR -0,79 EUR -1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
217,90 EUR 1,90 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
McDonald's Corp.
257,25 EUR -2,85 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck Co.
69,10 EUR -2,40 EUR -3,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
438,00 EUR 2,10 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
150,46 EUR -0,82 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Travelers Inc (Travelers Companies)
238,20 EUR 0,80 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
296,50 EUR -5,40 EUR -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
37,28 EUR -0,19 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
45.883,5 PKT 49,2 PKT 0,11%
Charts|News|Analysen

Am Montag ging der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0,11 Prozent) bei 45.883,45 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,329 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,530 Prozent fester bei 46.077,14 Punkten in den Handel, nach 45.834,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 45.978,43 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 45.771,88 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 15.08.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44.946,12 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42.197,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, bei 41.393,78 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 8,24 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 46.137,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36.611,78 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 1,44 Prozent auf 231,43 USD), Apple (+ 1,12 Prozent auf 236,70 USD), IBM (+ 1,10 Prozent auf 256,24 USD), Microsoft (+ 1,07 Prozent auf 515,36 USD) und Caterpillar (+ 1,02 Prozent auf 435,94 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Merck (-2,16 Prozent auf 81,02 USD), UnitedHealth (-1,31 Prozent auf 347,89 USD), Coca-Cola (-1,19 Prozent auf 66,21 USD), McDonalds (-1,09 Prozent auf 302,07 USD) und Travelers (-0,94 Prozent auf 276,30 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 34.314.573 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,682 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 9,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen