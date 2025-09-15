Spin-Off im Blick

Das bevorstehende IPO der Marine-Sparte TKMS bewegt den Aktienkurs des Industriekonzerns thyssenkrupp. In der aktuellen Woche eine wahre Achterbahnfahrt.

• thyssenkrupp-Aktie zeigt vor dem geplanten Börsengang der Marine-Sparte TKMS eine hohe Volatilität

• Kurs gibt heute deutlich nach, nachdem er am Vortag noch kräftig zulegen konnte

• Im Jahresverlauf steht der Titel weiterhin mit einem deutlichen Plus von rund 170 Prozent

Die thyssenkrupp-Aktie notiert am heutigen Handelstag via XETRA zeitweise bei 10,53 Euro und verzeichnete damit einen Verlust von 3,92 Prozent. Dieser Rückgang folgte einem deutlichen Plus von 4,32 Prozent am Vortag, als der Kurs noch bei 10,96 Euro geschlossen hatte. Die jüngsten Kursschwankungen treten im Vorfeld des geplanten Börsengangs der Marine-Sparte thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) auf.

Trotz der jüngsten Volatilität beläuft sich der Kursgewinn der Aktie im bisherigen Jahresverlauf auf rund 170 Prozent.

Hintergrund zur Abspaltung und TKMS-Geschäftszahlen

Wie aus der Präsentation hervorgeht, soll die Geschäftseinheit thyssenkrupp Marine Systems als eigenständige juristische Einheit unter dem Namen TKMS AG & Co. KGaA abgespalten werden. Das Unternehmen positioniert sich als "maritime powerhouse" mit über 185 Jahren Erfahrung und mehr als 8.500 Mitarbeitern.

Finanziell weist die Einheit einen Auftragsbestand von rund 18 Milliarden Euro (Stand Mai 2025) auf, der eine Umsichtsabdeckung für mehrere Jahre bietet. Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte TKMS einen Umsatz von rund 2,0 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von rund 86 Millionen Euro. Das Management-Team strebt weiteres Wachstum durch operative Exzellenz und einen Fokus auf die technologische Weiterentwicklung an, insbesondere in den Bereichen U-Boote, Überwasserschiffe und Elektronik.

Redaktion finanzen.net