CANCOM SE Aktie News: Anleger schicken CANCOM SE am Mittwochmittag ins Plus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die CANCOM SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 23,20 EUR nach oben.

Das Papier von CANCOM SE konnte um 11:38 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 23,20 EUR. Bei 23,50 EUR erreichte die CANCOM SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.634 CANCOM SE-Aktien.

Bei 31,65 EUR markierte der Titel am 05.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 26,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 20,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 EUR aus. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 29,20 EUR.

CANCOM SE veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. CANCOM SE hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,20 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 393,24 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 394,74 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die CANCOM SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

In der CANCOM SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,938 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

