Aktie im Blick

17.09.25 16:13 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag im Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 23,35 EUR.

CANCOM SE
22,85 EUR 0,00 EUR 0,00%
Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:42 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 23,35 EUR. Die CANCOM SE-Aktie legte bis auf 23,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.820 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 35,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 15,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,15 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,20 EUR.

Am 12.08.2025 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,20 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 394,74 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 13.11.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,938 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

CANCOM: Technische Lage weiter anspruchsvoll

CANCOM-Aktie springt an: Aktienrückkauf beschlossen - bis zu zehn Prozent des Grundkapitals

Cancom: Aktienrückkauf beflügelt den Kurs

