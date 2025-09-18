CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag leichter

CANCOM SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 23,65 EUR.

Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 23,65 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte CANCOM SE-Aktie bei 23,65 EUR. Bei 23,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 395 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 31,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 33,83 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.08.2025 (20,30 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,16 Prozent.

Für CANCOM SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,15 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,20 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 12.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 393,24 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 394,74 Mio. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte CANCOM SE am 13.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 0,938 EUR in den Büchern stehen haben wird.



