Heute im Fokus
DAX beendet Montagshandel im Minus -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, Quantenaktien im Fokus
Top News
Luftraumverstöße und Lürssen-Deal rücken Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT in den Anlegerfokus Luftraumverstöße und Lürssen-Deal rücken Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT in den Anlegerfokus
Reaktion auf Porsche-Strategie: VW-Aktie fällt kräftig nach Prognosensenkung Reaktion auf Porsche-Strategie: VW-Aktie fällt kräftig nach Prognosensenkung
ROUNDUP: Chefwechsel bei Telekom-Tochter T-Mobile US

22.09.25 16:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
28,51 EUR -0,55 EUR -1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
T-Mobile US
199,66 EUR -2,34 EUR -1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BELLEVUE (dpa-AFX) - Bei der Deutsche-Telekom-Tochter (Deutsche Telekom) T-Mobile US kommt es zu einem Führungswechsel. Der bisher für das operative Geschäft zuständige Srini Gopalan soll zum 1. November auf Konzernchef Mike Sievert folgen, teilte das Unternehmen am Montag in Bellevue mit. Sievert übernehme den neu geschaffenen Posten des Vize-Verwaltungsratsvorsitzenden, hieß es.

Aktien von T-Mobile US legten nach Handelsbeginn in New York zuletzt um 0,1 Prozent zu. Die Papiere der Bonner Konzernmutter lagen derweil in einem schwachen europäischen Branchenumfeld 1,8 Prozent im Minus. Die US-Sparte ist bei der Telekom der weitaus größte und dominierende Geschäftsteil. Die Kursentwicklung in den USA gibt oft den Takt für die Notierung in der Heimat vor.

Gopalan ist seit März Vorstand bei T-Mobile, zuvor führte er das Deutschlandgeschäft der Telekom. Sievert ist seit April 2020 Chef des US-Konzerns. Seit Juni hatte es Spekulationen gegeben, dass Sievert sein Amt aufgeben wolle. Sievert war bereits unter seinem Vorgänger John Legere ein wichtiger Manager bei der US-Tochter. Er gilt als einer der Architekten des aggressiven Wachstumskurses von T-Mobile US in den vergangenen Jahren./nas/men/stw

In eigener Sache

Übrigens: T-Mobile US und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

