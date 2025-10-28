DAX 24.124 -0,6%ESt50 5.706 +0,0%MSCI World 4.418 -0,2%Top 10 Crypto 15,38 +2,5%Nas 23.958 +0,6%Bitcoin 95.467 -1,5%Euro 1,1594 -0,5%Öl 64,77 +0,5%Gold 3.938 -0,1%
Deutsche Telekom Aktie

Marktkap. 139,8 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750

ISIN DE0005557508

Symbol DTEGF

Deutsche Telekom AG
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom anlässlich der Quartalszahlen des US-Wettbewerbers Verizon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Dessen neuer Vorstandschef wolle "die Marktführerschaft zurückerobern", schrieb Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Es überrasche nicht, dass der Markt jetzt ein gewisses Risiko einpreise, dass sich der Wettbewerb nun verschärft. Für die US-Mobilfunktochter T-Mobile US stelle sich unter anderen die Frage, wie sie ihr langjähriges überdurchschnittliches Wachstum aufrechterhalten kann./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
43,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
28,23 €		 Abst. Kursziel*:
54,09%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
28,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
54,26%
Analyst Name:
Akhil Dattani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,97 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

20:11 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
23.10.25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
23.09.25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

finanzen.net Lohnende Deutsche Telekom-Investition? DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor einem Jahr eingefahren DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Deutsche Telekom-Aktie in der technischen Analyse: long-Signal
finanzen.net Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart fester
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Erste Schätzungen: Deutsche Telekom präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX verliert letztendlich
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Minus
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
Benzinga T-Mobile Touts Close Collaboration With Elon Musk&#39;s SpaceX, Aims To Replicate 5G Lead In Satellite: &#39;Flying Towers In Space&#39;
Benzinga T-Mobile Raises Outlook, So Why Is Wall Street Selling?
Zacks Compared to Estimates, T-Mobile (TMUS) Q3 Earnings: A Look at Key Metrics
Zacks T-Mobile (TMUS) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
Benzinga Earnings Outlook For T-Mobile US
Benzinga Iridium Wins US Award To Protect 5G Networks With T-Mobile
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
