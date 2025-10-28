Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 139,8 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
Deutsche Telekom Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom anlässlich der Quartalszahlen des US-Wettbewerbers Verizon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Dessen neuer Vorstandschef wolle "die Marktführerschaft zurückerobern", schrieb Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Es überrasche nicht, dass der Markt jetzt ein gewisses Risiko einpreise, dass sich der Wettbewerb nun verschärft. Für die US-Mobilfunktochter T-Mobile US stelle sich unter anderen die Frage, wie sie ihr langjähriges überdurchschnittliches Wachstum aufrechterhalten kann./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Telekom Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
43,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
28,23 €
|Abst. Kursziel*:
54,09%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
28,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
54,26%
|
Analyst Name:
Akhil Dattani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,97 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|20:11
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:11
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:11
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.20
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|18.03.20
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|04.03.20
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|20.02.20
|Deutsche Telekom verkaufen
|Barclays Capital
|19.02.20
|Deutsche Telekom Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG