Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 28,89 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 28,89 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 28,84 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,00 EUR. Zuletzt wechselten 189.615 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,30 Prozent. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,66 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,26 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 28,67 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,39 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 05.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Aktie aus.

