Deutsche Telekom Aktie News: Anleger schicken Deutsche Telekom am Dienstagnachmittag ins Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 29,20 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 29,20 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 29,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,38 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 1.987.333 Aktien.

Am 03.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,98 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,66 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 5,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 40,26 EUR an.

Deutsche Telekom ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,54 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 28,67 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 28,39 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

