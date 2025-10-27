DAX24.301 +0,3%Est505.708 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 +5,5%Nas23.583 +1,6%Bitcoin99.045 +0,6%Euro1,1636 +0,1%Öl65,94 +0,4%Gold3.988 -2,2%
Fortschritte im Handelsstreit: DAX zurückhaltend -- Wall Street mit neuen Rekorden -- Gewinn von Porsche bricht ein -- Tesla, EVOTEC, thyssenkrupp, Gerresheimer, Nordex, Beyond Meat, Gold im Fokus
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Analyst bullish für Amazon-Aktie: "Must Add" vor den Quartalszahlen
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verbilligt sich am Montagnachmittag

27.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 28,90 EUR nach.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 28,90 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 28,61 EUR. Bei 29,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 2.729.075 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Bei 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 24,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 27,66 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,900 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 40,26 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 28,67 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 28,39 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Deutsche Telekom am 13.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
24.10.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
23.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
