Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 29,45 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 29,45 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,57 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,41 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 182.739 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 21,94 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.11.2024 bei 27,66 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 6,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Deutsche Telekom-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,00 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,26 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,54 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,42 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28,67 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 28,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 1,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

