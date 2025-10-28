Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom behauptet sich am Mittag

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Bei der Deutsche Telekom-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 29,00 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:46 Uhr bei 29,00 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 29,44 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 28,95 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,38 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 1.065.944 Stück.

Am 03.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,91 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 27,66 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,62 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 40,26 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,39 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28,67 Mrd. EUR ausgewiesen.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,97 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

