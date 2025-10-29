ROUNDUP: Caterpillar übertrifft Erwartungen - Aktie legt kräftig zu
IRVING (dpa-AFX) - Der US-Baumaschinen-Spezialist Caterpillar hat im dritten Quartal von einer starken Nachfrage nach Energieausrüstung profitiert. Der Umsatz legte in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 10 Prozent auf 17,6 Milliarden US-Dollar (15,1 Mrd Euro) zu, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten.
Alleine der Bereich Energie und Transport steuerte nach einem Umsatzplus von 17 Prozent rund 8,4 Milliarden Dollar zum Umsatz bei. Dieser Geschäftsbereich bietet Motoren, Turbinen und Batteriespeicher für die Industrie an und wächst schneller als die traditionelleren Geschäftsbereiche, die Schwerlastgeräte für den Bau und Bergbau herstellen.
Das von Analysten stark beachtete bereinigte Ergebnis je Aktie (bereinigtes EPS) fiel zwar im Berichtszeitraum von 5,17 auf 4,95 Dollar. Analysten hatte aber im Schnitt mit einem deutlich niedrigeren Ergebnis gerechnet. Unter dem Strich schrumpfte der Gewinn wegen höhere Steuerrückstellungen um knapp sieben Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar. Die Aktie sprang im frühen US-Handel um mehr als 13 Prozent nach oben.
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. Das Unternehmen gilt als Indikator für die Weltwirtschaft, da die Maschinen auf jedem Kontinent in den Bereichen Bau, Bergbau, Energie und Transport eingesetzt werden./mne/err/mis/he
