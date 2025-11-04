Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Deutsche Telekom Buy

08:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 37,20 auf 35,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Paul Sidney wertete am Dienstagabend die Ergebnisse des "German Telecoms Survey" von Berenberg aus. Daraus ergäben sich weitere Wachstumserwartungen für den deutschen Telekommarkt - und dass die Bonner ihre nationale Konkurrenz weiter abhängen dürften. Sidney liegt mit seiner Ergebnisprognose für 2026 nach eigener Aussage etwa vier Prozent über dem Konsens./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 18:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com