DAX 23.804 -0,6%ESt50 5.621 -0,7%MSCI World 4.341 -0,2%Top 10 Crypto 13,67 -0,8%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.102 -0,4%Euro 1,1491 +0,0%Öl 64,38 +0,1%Gold 3.982 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Asiens Märkte uneins -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Siemens Healthineers-Aktie knickt ein: Für das neue Jahr weniger Gewinn erwartet Siemens Healthineers-Aktie knickt ein: Für das neue Jahr weniger Gewinn erwartet
AUTO1-Aktie gefragt: Absatz- und Gewinnprognose steigen nach starkem Quartal weiter AUTO1-Aktie gefragt: Absatz- und Gewinnprognose steigen nach starkem Quartal weiter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Telekom Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
26,82 EUR +0,10 EUR +0,37 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 128,43 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 555750

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005557508

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DTEGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Deutsche Telekom Buy

08:01 Uhr
Deutsche Telekom Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
26,82 EUR 0,10 EUR 0,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 37,20 auf 35,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Paul Sidney wertete am Dienstagabend die Ergebnisse des "German Telecoms Survey" von Berenberg aus. Daraus ergäben sich weitere Wachstumserwartungen für den deutschen Telekommarkt - und dass die Bonner ihre nationale Konkurrenz weiter abhängen dürften. Sidney liegt mit seiner Ergebnisprognose für 2026 nach eigener Aussage etwa vier Prozent über dem Konsens./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 18:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
35,20 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,60 €		 Abst. Kursziel*:
32,33%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,25%
Analyst Name:
Paul Sidney 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

08:01 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
23.10.25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

Dow Jones Industrial AI Cloud Aktien von Deutsche Telekom und NVIDIA im Minus: Bau von KI-Fabrik in München Aktien von Deutsche Telekom und NVIDIA im Minus: Bau von KI-Fabrik in München
finanzen.net Deutsche Telekom-Aktie mit long-Signal
finanzen.net Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Dienstagnachmittag südwärts
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verbucht nachmittags Verluste
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So steht der LUS-DAX nachmittags
finanzen.net Verluste in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag in Rot
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit Abgaben
dpa-afx Deutsche Telekom investiert mehr als eine Milliarde Euro in KI-Fabrik
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX am Mittag in der Verlustzone
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
MotleyFool Parent Company Sells 129,000 T-Mobile US Shares Worth $29.5 Million
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
Benzinga T-Mobile Touts Close Collaboration With Elon Musk&#39;s SpaceX, Aims To Replicate 5G Lead In Satellite: &#39;Flying Towers In Space&#39;
Benzinga T-Mobile Raises Outlook, So Why Is Wall Street Selling?
Zacks Compared to Estimates, T-Mobile (TMUS) Q3 Earnings: A Look at Key Metrics
Zacks T-Mobile (TMUS) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
Benzinga Earnings Outlook For T-Mobile US
RSS Feed
Deutsche Telekom AG zu myNews hinzufügen