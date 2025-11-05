Deutsche Telekom Aktie News: Anleger schicken Deutsche Telekom am Mittwochmittag ins Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 26,67 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 26,67 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,97 EUR. Bei 26,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.314.364 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 34,65 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,00 EUR am 04.11.2025. Mit einem Kursverlust von 2,51 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,00 EUR je Deutsche Telekom-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 39,97 EUR aus.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,54 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 28,67 Mrd. EUR gegenüber 28,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Deutsche Telekom am 13.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 19.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

