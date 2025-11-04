Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagvormittag mit Verlusten

So bewegt sich Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 26,19 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die Deutsche Telekom-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 26,19 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 26,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,41 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 479.316 Stück gehandelt.

Am 03.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,91 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 37,11 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,12 EUR. Abschläge von 0,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Deutsche Telekom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,26 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,54 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 28,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,97 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

