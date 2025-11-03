DAX24.170 +0,9%Est505.694 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -1,2%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.355 -2,7%Euro1,1514 -0,2%Öl64,74 -0,5%Gold3.998 -0,1%
Profil
Fokus auf Aktienkurs

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag höher

03.11.25 09:22 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag höher

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 27,18 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
27,18 EUR 0,21 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 27,18 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 27,18 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,01 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 262.269 Deutsche Telekom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 24,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 31.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 26,86 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 1,18 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,26 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 07.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,54 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,42 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28,67 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 28,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,97 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
23.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
