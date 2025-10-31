Deutsche Telekom Aktie News: Anleger schicken Deutsche Telekom am Freitagvormittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 27,12 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,2 Prozent auf 27,12 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 27,12 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,34 EUR. Bisher wurden heute 374.643 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2025 auf bis zu 35,91 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 32,41 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 27,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,26 EUR.

Am 07.08.2025 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent auf 28,67 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Am 05.11.2026 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

