Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Donnerstagmittag schwächer

30.10.25 12:04 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Donnerstagmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 27,59 EUR nach.

Deutsche Telekom AG
27,51 EUR -0,75 EUR -2,65%
Um 11:48 Uhr fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 27,59 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Telekom-Aktie bei 27,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 28,21 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.482.397 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,16 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,55 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 0,14 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,26 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 07.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,54 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 28,67 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Deutsche Telekom am 13.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,97 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor einem Jahr eingefahren

Erste Schätzungen: Deutsche Telekom präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aktien im Plus: Telekom und NVIDIA planen Bau von Milliarden-Rechenzentrum

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
23.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
