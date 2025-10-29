Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 28,35 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 28,35 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Telekom-Aktie ging bis auf 28,27 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.745.796 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,67 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 27,66 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Telekom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,26 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 07.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,54 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,98 Prozent auf 28,67 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,97 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

