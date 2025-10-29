DAX24.280 ±0,0%Est505.733 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,40 +2,6%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.072 +0,1%Euro1,1642 -0,1%Öl64,63 +0,3%Gold4.024 +2,1%
Blick auf Aktienkurs

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

29.10.25 12:04 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 28,90 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
28,93 EUR -0,04 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 28,90 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 28,84 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 785.150 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 24,26 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,66 EUR am 13.11.2024. Mit Abgaben von 4,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 40,26 EUR an.

Deutsche Telekom ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,39 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 28,67 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Deutsche Telekom am 13.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 1,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Analysen zu Deutsche Telekom AG

