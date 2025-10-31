Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 26,96 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 26,96 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Telekom-Aktie bei 26,86 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.321.052 Deutsche Telekom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 33,20 Prozent zulegen. Bei 26,86 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 0,37 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 40,26 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,54 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Telekom einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 28,67 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,39 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Deutsche Telekom die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

