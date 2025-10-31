DAX23.954 -0,7%Est505.661 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.675 +0,4%Bitcoin94.645 +1,2%Euro1,1528 -0,3%Öl65,05 +0,5%Gold3.988 -1,3%
Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei Vodafone Group-Aktie

31.10.25 18:00 Uhr
Vodafone Group PLC
1,05 EUR 0,02 EUR 1,84%
Im vergangenen Oktober haben 2 Experten die Aktie von Vodafone Group wie folgt eingeschätzt.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Vodafone Group-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 1,110 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 0,19 GBP zum aktuellen LSE-Stand der Vodafone Group-Aktie von 0,9214 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)0,82 GBP-11,0020.10.2025
Deutsche Bank AG1,40 GBP51,9414.10.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Vodafone Group PLC

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Vodafone Group HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.10.2025Vodafone Group BuyDeutsche Bank AG
26.08.2025Vodafone Group KaufenDZ BANK
30.07.2025Vodafone Group HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Vodafone Group UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.10.2025Vodafone Group BuyDeutsche Bank AG
26.08.2025Vodafone Group KaufenDZ BANK
07.07.2025Vodafone Group BuyDeutsche Bank AG
30.05.2025Vodafone Group BuyDeutsche Bank AG
27.05.2025Vodafone Group BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Vodafone Group HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Vodafone Group HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Vodafone Group NeutralUBS AG
09.07.2025Vodafone Group NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.06.2025Vodafone Group HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Vodafone Group UnderperformBernstein Research
24.07.2025Vodafone Group UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.06.2025Vodafone Group UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.05.2025Vodafone Group UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2025Vodafone Group UnderweightJP Morgan Chase & Co.

