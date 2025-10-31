Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei Vodafone Group-Aktie

Werte in diesem Artikel

Im vergangenen Oktober haben 2 Experten die Aktie von Vodafone Group wie folgt eingeschätzt.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Vodafone Group-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 1,110 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 0,19 GBP zum aktuellen LSE-Stand der Vodafone Group-Aktie von 0,9214 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 0,82 GBP -11,00 20.10.2025 Deutsche Bank AG 1,40 GBP 51,94 14.10.2025

Redaktion finanzen.net