Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei Vodafone Group-Aktie
Im vergangenen Oktober haben 2 Experten die Aktie von Vodafone Group wie folgt eingeschätzt.
1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt das Halten der Vodafone Group-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 1,110 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 0,19 GBP zum aktuellen LSE-Stand der Vodafone Group-Aktie von 0,9214 GBP entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|0,82 GBP
|-11,00
|20.10.2025
|Deutsche Bank AG
|1,40 GBP
|51,94
|14.10.2025
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.2025
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.2025
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|30.07.2025
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.2025
|Vodafone Group Underperform
|Bernstein Research
