Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 27,12 EUR.
Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 27,12 EUR zu. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 27,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,01 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 1.186.068 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. 32,41 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 0,96 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Deutsche Telekom-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,00 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,26 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.
Am 07.08.2025 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent auf 28,67 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 13.11.2025 gerechnet. Deutsche Telekom dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Aktie aus.
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2025
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.2025
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.2025
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
