Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag in Rot

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 26,85 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Deutsche Telekom-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 26,85 EUR ab. Die Deutsche Telekom-Aktie sank bis auf 26,82 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,01 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.934.789 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Bei 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,74 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2025 Kursverluste bis auf 26,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 0,11 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Deutsche Telekom-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,00 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,26 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,67 Mrd. EUR – ein Plus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Deutsche Telekom am 13.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Deutsche Telekom die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 1,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

