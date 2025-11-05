DAX24.045 +0,4%Est505.667 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.483 +0,6%Bitcoin89.970 +1,7%Euro1,1484 ±-0,0%Öl64,13 -0,3%Gold3.982 +1,3%
Rivian-Aktie kräftig im Plus: Quartalsverlust deutlich reduziert - Umsatz steigt

05.11.25 16:16 Uhr
NASDAQ-Wert Rivian-Aktie gewinnt deutlich: Tesla-Konkurrent Rivian dämmt Quartalsverlust ein | finanzen.net

Der Tesla-Konkurrent Rivian hat einen Blick in seine Bücher gewährt. So fielen die Quartalszahlen diesmal aus.

Im dritten Quartal erlitt Rivian Automotive einen Verlust je Aktie von 0,96 US-Dollar. Damit lag das Unternehmen bei seiner Ergebnisentwicklung unter den Erwartungen der Analysten, die durchschnittlich einen Verlust von -0,739 US-Dollar je Aktie prognostiziert hatten. Im Vorjahresquartal hatte Rivian noch ein Minus in Höhe von -1,08 US-Dollar je Aktie ausgewiesen.

Beim Umsatz übertraf das Unternehmen die Markterwartungen von 1,513 Milliarden USD und erzielte im Berichtszeitraum 1,558 Milliarden US-Dollar. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte Rivian Automotive nur einen Umsatz von 874 Millionen US-Dollar erlöst.

Die Rivian-Aktie reagiert auf die Veröffentlichung der Ergebnisse an der Börse NASDAQ mit einem Plus von zeitweise 11,88 Prozent auf 13,99 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Rivian Automotive und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

