Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zündet am Abend Kursrakete

So bewegt sich Rivian Automotive

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Rivian Automotive. Zuletzt konnte die Aktie von Rivian Automotive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 23,6 Prozent auf 15,46 USD.

Das Papier von Rivian Automotive konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 23,6 Prozent auf 15,46 USD. In der Spitze legte die Rivian Automotive-Aktie bis auf 15,61 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 13,32 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 14.758.383 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,14 USD) erklomm das Papier am 21.05.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,90 Prozent hinzugewinnen. Am 07.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,50 USD. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 62,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Rivian Automotive-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rivian Automotive am 05.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rivian Automotive ein Ergebnis je Aktie von -1,46 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,16 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,30 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Rivian Automotive am 19.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Rivian Automotive rechnen Experten am 10.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive im Jahr 2025 -2,778 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Rivian-Aktie in Gefahr? Analyst sieht 20 Prozent Abwärtspotenzial beim Autohersteller

Ausblick: Rivian Automotive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tesla-Konkurrent Rivian im Fokus: CEO sieht Autohersteller ohne Software am Scheideweg