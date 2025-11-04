DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 -2,7%Nas23.364 -2,0%Bitcoin87.868 -5,0%Euro1,1483 -0,3%Öl64,43 -0,6%Gold3.937 -1,6%
Fokus auf Aktienkurs

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Abend mit kräftigen Verlusten

04.11.25 20:23 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Abend mit kräftigen Verlusten

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 5,0 Prozent auf 12,53 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rivian Automotive
10,70 EUR -0,80 EUR -6,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Rivian Automotive befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 5,0 Prozent auf 12,53 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Rivian Automotive-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,50 USD aus. Bei 12,96 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Rivian Automotive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.184.444 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 17,14 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rivian Automotive-Aktie mit einem Kursplus von 36,85 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2024 bei 9,50 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie.

Für Rivian Automotive-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Rivian Automotive gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,97 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rivian Automotive -1,46 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,30 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,16 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Rivian Automotive am 19.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Rivian Automotive rechnen Experten am 10.11.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,791 USD je Rivian Automotive-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

