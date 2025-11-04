Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Dienstagnachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 12,85 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,6 Prozent auf 12,85 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Rivian Automotive-Aktie ging bis auf 12,67 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,96 USD. Bisher wurden heute 830.231 Rivian Automotive-Aktien gehandelt.

Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,14 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 33,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2024 (9,50 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rivian Automotive-Aktie 35,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rivian Automotive 0,000 USD aus.

Rivian Automotive ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,97 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,46 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,30 Mrd. USD im Vergleich zu 1,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 19.02.2026 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Rivian Automotive rechnen Experten am 10.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Rivian Automotive 2025 einen Verlust in Höhe von -2,791 USD ausweisen wird.

