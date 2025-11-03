DAX24.132 +0,7%Est505.677 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -1,9%Nas23.817 +0,4%Bitcoin92.489 -3,6%Euro1,1514 -0,2%Öl64,38 -1,1%Gold4.017 +0,4%
So entwickelt sich Rivian Automotive

Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

03.11.25 16:08 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 13,51 USD ab.

Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 13,51 USD ab. Im Tief verlor die Rivian Automotive-Aktie bis auf 13,39 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,58 USD. Der Tagesumsatz der Rivian Automotive-Aktie belief sich zuletzt auf 606.373 Aktien.

Bei 17,14 USD markierte der Titel am 21.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 26,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 9,50 USD fiel das Papier am 07.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 42,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Rivian Automotive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Rivian Automotive gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,97 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rivian Automotive im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,30 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Rivian Automotive-Anleger Experten zufolge am 10.11.2026 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,791 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

