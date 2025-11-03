Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Montagabend schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 13,34 USD abwärts.

Die Rivian Automotive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 13,34 USD. Das Tagestief markierte die Rivian Automotive-Aktie bei 13,18 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,58 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.565.364 Rivian Automotive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 17,14 USD. 28,53 Prozent Plus fehlen der Rivian Automotive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2024 bei 9,50 USD. Mit Abgaben von 28,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Rivian Automotive-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 05.08.2025 hat Rivian Automotive die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Rivian Automotive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,97 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,46 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,16 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,30 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 04.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Rivian Automotive rechnen Experten am 10.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rivian Automotive einen Verlust von -2,791 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

