So bewegt sich Deutsche Telekom

Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Vormittag an Boden

07.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 26,44 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
26,24 EUR -0,26 EUR -0,98%
Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 26,44 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 214.939 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei 35,91 EUR markierte der Titel am 03.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 35,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 26,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 1,66 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,900 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 39,97 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,42 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 28,67 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 19.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor 3 Jahren eingefahren

Aktien von Deutsche Telekom und NVIDIA im Minus: Bau von KI-Fabrik in München

Analysten sehen bei Deutsche Telekom-Aktie Potenzial

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
05.11.2025Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
