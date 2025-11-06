Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag in Rot

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 26,47 EUR nach.

Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 26,47 EUR abwärts. Im Tief verlor die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 26,40 EUR. Bei 26,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 3.116.378 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Mit einem Zuwachs von 35,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,00 EUR am 04.11.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 1,78 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2024 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 39,97 EUR.

Am 07.08.2025 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Telekom 28,67 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Deutsche Telekom am 13.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.02.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 1,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

