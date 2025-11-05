DAX24.071 +0,5%Est505.672 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.487 +0,6%Bitcoin89.970 +1,7%Euro1,1484 ±-0,0%Öl64,20 -0,2%Gold3.980 +1,2%
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochnachmittag stabil

05.11.25 16:08 Uhr
Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochnachmittag stabil

Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 26,62 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
26,64 EUR -0,14 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel kam die Deutsche Telekom-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 26,62 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,97 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 26,55 EUR. Bei 26,84 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.177.441 Deutsche Telekom-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,91 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Telekom-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2025 auf bis zu 26,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 2,33 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 39,97 EUR.

Am 07.08.2025 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,54 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Deutsche Telekom am 13.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 19.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,97 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Bildquellen: Deutsche Telekom

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
08:01Deutsche Telekom BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
