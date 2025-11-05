DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,33 +4,0%Nas23.620 +1,2%Bitcoin90.826 +2,6%Euro1,1480 -0,1%Öl63,58 -1,2%Gold3.981 +1,2%
Freenet steigert Gewinn im 3. Quartal und bestätigt Prognose

05.11.25 19:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
26,50 EUR -0,56 EUR -2,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Freenet hat dritten Quartal bei etwas niedrigeren Umsätzen den Gewinn gesteigert. Der im MDAX und TecDAX notierte Konzern sieht sich auf dem Weg, seine Jahresprognose zu erreichen.

Wer­bung

Im Zeitraum Juli bis September setzte Freenet in den weitergeführten Geschäftsbereichen 615,0 Millionen Euro um, nach 619,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie aus den Konzerndaten zum dritten Quartal hervorgeht. Das war vor allem einem Umsatzrückgang im Mobilfunkgeschäft geschuldet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg dagegen um 5 Prozent auf 137,7 Millionen Euro. Hier erwies sich waipu.tv als Wachstumstreiber. Unter dem Strich legte der Konzerngewinn nach Steuern und Dritten um 7 Prozent auf 80 Millionen Euro zu.

Der freie Cashflow, der die Grundlage für die Ausschüttung der Dividende bildet, ging im dritten Quartal zwar um 2 Prozent zurück, lag nach neun Monaten aber mit 226,1 Millionen Euro um 2,8 Prozent über dem Vorjahreswert.

Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatzanstieg auf 626 Millionen Euro, einem geringeren Anstieg der bereinigten EBITDA auf 132 Millionen Euro und einem niedrigeren freien Cashflow von 65,0 Millionen Euro gerechnet.

Wer­bung

Die Abonnentenbasis wuchs in den ersten neun Monaten des Jahres um 205.600 auf 10,4 Millionen, wie Freenet mitteilte.

Im laufenden Geschäftsjahr peilt Freenet weiterhin einen Anstieg des EBITDA ohne Sondereffekte auf 520 bis 540 Millionen Euro an, gegenüber einem angepassten Vorjahreswert von 506,5 Millionen Euro. Der freie Cashflow soll auf 300 bis 320 Millionen Euro steigen, gegenüber 292,3 Millionen Euro im Vorjahr 2024. Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com DJG/sha/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2025 13:15 ET (18:15 GMT)

