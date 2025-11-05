freenet Aktie News: freenet wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 26,40 EUR.

Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,7 Prozent auf 26,40 EUR ab. Das Tagestief markierte die freenet-Aktie bei 26,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,52 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 98.289 freenet-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 37,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). 42,27 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,52 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

freenet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,08 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,60 EUR.

freenet gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 608,70 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 559,00 Mio. EUR umsetzen können.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,51 EUR je freenet-Aktie belaufen.

