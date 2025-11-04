freenet Aktie News: freenet fällt am Dienstagvormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von freenet gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die freenet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 26,20 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die freenet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 26,20 EUR ab. In der Spitze büßte die freenet-Aktie bis auf 26,14 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,32 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 35.107 freenet-Aktien.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR. Mit einem Zuwachs von 43,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 26,00 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,08 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,60 EUR.

Am 06.08.2025 legte freenet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 559,00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 608,70 Mio. EUR ausgewiesen.

In der freenet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur freenet-Aktie

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem freenet-Investment von vor 5 Jahren verdient

TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in freenet von vor 3 Jahren verdient