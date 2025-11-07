Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteuert sich am Nachmittag

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Zuletzt wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 26,41 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 26,41 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,56 EUR. Bei 26,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 2.462.630 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 35,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 35,97 Prozent zulegen. Am 04.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 1,55 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Telekom 0,900 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 39,97 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Deutsche Telekom gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,67 Mrd. EUR – ein Plus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 19.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,97 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor 3 Jahren eingefahren

Aktien von Deutsche Telekom und NVIDIA im Minus: Bau von KI-Fabrik in München

Analysten sehen bei Deutsche Telekom-Aktie Potenzial