CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE fällt am Freitagmittag

CANCOM SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 23,45 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 1,5 Prozent auf 23,45 EUR. Bei 23,40 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 23,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.885 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Bei 31,65 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,30 EUR ab. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 13,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,20 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

CANCOM SE gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 393,24 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 394,74 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 0,938 EUR im Jahr 2025 aus.

