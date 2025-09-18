DAX23.625 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.086 -0,3%Euro1,1761 -0,2%Öl66,87 -1,0%Gold3.656 +0,3%
DAX fällt zurück -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon mit Rückkaufprogramm -- D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Scout24, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung weiter beflügelt
Vortagesrally findet keine Fortsetzung: DAX am Verfallstag wankelmütig
CANCOM SE im Blick

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE fällt am Freitagmittag

19.09.25 12:06 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE fällt am Freitagmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt fiel die CANCOM SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 23,45 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
23,35 EUR -0,45 EUR -1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 1,5 Prozent auf 23,45 EUR. Bei 23,40 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 23,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.885 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Bei 31,65 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,30 EUR ab. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 13,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,20 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

CANCOM SE gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 393,24 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 394,74 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 0,938 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu CANCOM SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
01.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
27.06.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
26.06.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
12.05.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.11.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
19.09.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CANCOM SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen