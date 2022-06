CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagvormittag behauptet

Die CANCOM SE-Aktie zeigte sich um 24.06.2022 09:22:00 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 34,32 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 34,56 EUR. Die CANCOM SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 34,32 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,56 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 106 CANCOM SE-Aktien.

Am 30.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,82 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,05 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 16.06.2022 auf bis zu 32,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 5,21 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 62,80 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 12.05.2022. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 372,85 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 300,90 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2022 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 10.08.2023 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 1,79 EUR im Jahr 2023 aus.

