CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 27,44 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:49 Uhr 1,7 Prozent auf 27,44 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die CANCOM SE-Aktie bis auf 27,12 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 49.925 CANCOM SE-Aktien.

Am 06.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,22 EUR. Dieser Wert wurde am 12.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 29,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,00 EUR an.

Am 12.11.2024 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 422,60 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 415,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte CANCOM SE am 31.03.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 31.03.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

