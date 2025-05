CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Montagvormittag nordwärts

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Zuletzt sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 27,15 EUR zu.

Das Papier von CANCOM SE konnte um 09:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 27,15 EUR. Zwischenzeitlich stieg die CANCOM SE-Aktie sogar auf 27,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 6.446 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.07.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 25,23 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.11.2024 (21,22 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für CANCOM SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,02 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CANCOM SE-Aktie bei 30,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 13.05.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,82 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 410,55 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 440,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 18.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,26 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

