CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Dienstagvormittag südwärts

So entwickelt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 27,70 EUR nach.

Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr um 0,7 Prozent auf 27,70 EUR ab. Die CANCOM SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,70 EUR nach. Bei 27,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 173 CANCOM SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.07.2024 auf bis zu 34,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 22,74 Prozent zulegen. Am 12.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 21,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,80 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Am 13.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,82 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 410,55 Mio. EUR im Vergleich zu 440,60 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 12.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 18.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,26 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Aktien von CANCOM und Bechtle gefragt nach Kaufempfehlungen

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CANCOM SE von vor 5 Jahren verloren